Censo 2017: Los peores comentarios en las redes sociales tras caso de violación a empadronadora

El Censo 2017 no solo evidenció la falta de organización del INEI y el Estado, sino algo peor: la violencia a la mujer en nuestro país no tiene cuando acabar. Una joven voluntaria del INEI denunció que fue violada cuando se encontraba cumpliendo con su labor cívica. Así de terrible.



De acuerdo a un informe de América Noticias, el violador, identificado como Marco Antonio Luza Segundo, de 40 años, le rompió la ropa a la joven y la dejó escapar porque ella le prometió no denunciarlo. Un patrullero que estaba cerca a la zona pudo auxiliar a la víctima.



Lejos de mostrarse arrepentido por su repudiable accionar, el sujeto lo negó todo. "A la fuerza, hubiera gritado, pes. Hubieran salido los vecinos", dijo. Sin embargo, el médico legista encargado del caso confirmó que sí se cometió una violación sexual.



Lo más indignante es que según el hermano de la víctima, un supervisor del INEI le ofreció 1,000 soles a la familia para que no haga pública la violación.



Nada justifica una violación. Tras denunciarse el caso en los medios de comunicación, los usuarios no demoraron en expresar su repudio contra la violencia a la mujer, pues se conoció que otra empadronadora fue agredida en Breña.



Sin embargo, algunos se burlaron del caso e intentaron justificar la violación, como Luis Miguel Aguilar Aguilar, quien se identifica en las redes sociales como miembro de la Policía Nacional del Perú. Él escribió en las redes que la empadronadora "merecía" que la violaran.



En tanto, la página Soltero Codiciado incitó al abuso sexual con una fotografía de una empadronadora. "Gente, le invité bajada a la chica del Censo, ¿ahora qué le digo?", se lee en el post. Las repuestas son lo peor que leerás hoy:



- "Tenías que ponerle algo de somnífero a la bebida"

- "Que ya va a ser efecto el pastillazo en el refresco"

- "Boquita come"

- "Ponla en 4"



Tras las críticas, la página eliminó el post. Sin embargo, eso no impidió que las capturas empezaran a circular en las redes sociales.

Estas son las peores reacciones ante el caso de violación de una empadronadora. La página de Facebook Soltero Codiciado publicó esta foto incitando a la violación. Facebook