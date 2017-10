Censo 2017: ¿Qué pasa si sales de tu casa el día del censo? [VIDEO y FOTOS]

Este domingo 22 de octubre tendrá lugar el CensoNacional 2017 en todo el Perú. El "evento" tendrá lugar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m y existe una orden de inamovilidad que obliga a todos los peruanos a permanecer a todos los peruanos en sus casas.



¿Me pueden llevar preso por salir en día del censo?



La periodista Rosa María Palacios y el portal Infórmate Perú publicaron un video donde explican sobre más de sobre el Censo Nacional 2017.



"Si el gobierno peruano quiere restringir la libertad el tránsito el próximo domingo, tiene que establecer un régimen de exención. De no hacer, no se podrá detener a nadie. Hacerlo sería anticonstitucional", dice Rosa María Palacios.



La abogada también menciona que la única forma de restringir el libre tránsito es: "Estar preso, siguiendo un proceso judicial y que el Poder Ejecutivo decrete un estado de exención".



De este último, en el Perú se divide en dos: Estado de emergencia y estado de sitio. El último jamás se aplicó en el Perú.



El estado de emergencia suspende cuatro derechos constitucionales: La libertad de reunión, la libertad individual, la libertad de tránsito y la inviolabilidad de domicilio. Todo esto se realiza para ordenar un toque de queda.



Esto obliga al Estado a establecer un régimen de Exención. Pero si no hay tal orden nadie puede prohibir el libre tránsito de las personas. En otra palabras, cualquier persona puede salir a pasear el día del Censo Nacional 2017.



¿Y si me detienen?



"Si una persona es detenida, podrá presentar un Habeas Corpus en contra el Estado", menciona Rosa María Palacio en el video de Facebook publicado por Infórmate Perú.