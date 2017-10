Censo 2017: Peruanos creen que es el fin del mundo y abarrotan panaderías a primeras horas del domingo [VIDEOS y FOTOS]

Gran expectativa ha causado el inicio del Censo 2017, que tiene como objetivo conocer el número y las condiciones de vida de todos los peruanos. Para ello, se ha dispuesto que todos permanezcan en sus casas desde las 8:00 hasta las 17:00 horas de este domingo.

Esta medida de inamovilidad generó que cientos de personas abarrotaran los supermercados de la capital el último sábado. Asimismo, durante la mañana de este domingo, las panaderías se vieron repletas con colas enormes que llegaban hasta la calle.

A las 8:00 en punto, los empadronadores del INEI empezaron con su labor en distintos distritos de la capital. La primera familia en ser censada fue la del Presidente de la República, PPK, quien luego de cumplir con su deber cívico salió a hablar con la prensa.

‘El censo está empezando. Hoy es el día del censo en las zonas urbanas, en las zonas rurales va tardar 15 días más. Es importante no solo para saber cuántos somos sino cómo vivimos, que accesos a servicios públicos tenemos, todas cosas muy importantes’, dijo PPK.

PPK cumplió con su deber en el Censo 2017.

Asimismo, se vio obligado a contestar sobre el polémico asunto de la categoría ‘raza’ del Censo 2017. ‘Ustedes me ven la cara, no voy a decir que no soy lo que soy. Yo creo que es correcto hacer este tipo de preguntas, son preguntas estadísticas, no son preguntas de creencias’, respondió el mandatario.

Pero no todos toman tan en serio el Censo 2017 como PPK. Y es que varios borrachines fueron captados en las calles durante la mañana de este domingo haciendo caso omiso a la orden de inamovilidad que viene siendo vigilada por la policía.

Borrachos durante el Censo 2017.

Cabe indicar que el Censo 2017 consta de un total de 47 preguntas. Estas pedirán información como ubicación del hogar, servicios básicos, costumbres y procedencia, entre otros ítems importantes para conocer la forma de vida de los peruanos.

Algunos de los puntos del cuestionario del Censo 2017 han causado gran polémica por su ambigüedad. Los ítems más controvertidos son todos aquellos que tienen que ver con ‘raza’, ‘religión’ y ‘Jefe de familia’.

