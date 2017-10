El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cumplió con su deber ciudadano durante las primeras horas de la mañana de este domingo. Según las imágenes recogidas por América TV, el personal del INEI se acercó hasta la vivienda del mandatario en San Isidro para entregarle el cuestionario del Censo 2017 alrededor de las 7:30 de la mañana.

PPK, junto con su esposa Nancy Lange, y todos los peruanos, contestó las 47 preguntas del Censo 2017 en medio de un despliegue reforzado de seguridad. Asimismo, la prensa se congregó fuera de su vivienda para esperar sus declaraciones tras cumplir con el deber ciudadano.

A las 8:20 de la mañana, casi una hora después de la llegada de los empadronadores del Censo 2017, PPK y Nancy Lange salieron a contestar las preguntas de la prensa. Con una camiseta de la selección peruana, Pedro Pablo Kuczynski recibió a los periodistas de muy buen ánimo.

‘El censo está empezando. Hoy es el día del censo en las zonas urbanas, en las zonas rurales va tardar 15 días más. Es importante no solo para saber cuántos somos sino cómo vivimos, qué accesos a servicios públicos tenemos, todas cosas muy importantes’, dijo PPK.

Asimismo, PPK reveló que hizo un pronóstico sobre la cantidad de peruanos que somos a la fecha. ‘Yo tengo una apuesta que somos 31 millones 800 mil pero vamos a ver si estoy equivocado o no, lo sabremos en un mes’, dijo el presidente.

Los periodistas no pudieron evitar consultarle sobre las polémicas preguntas del Censo 2017 que se refieren a la ‘raza’. PPK tomó el asunto con mucha gracia y aseguró que se tratan de preguntas estadísticas. ‘Ustedes me ven la cara, no voy a decir que no soy lo que soy. Yo creo que es correcto hacer este tipo de preguntas, son preguntas estadísticas, no son preguntas de creencias’, afirmó el mandatario. Asimismo, dijo que se considera ‘blanco’: ‘Dicen que es la raza europea pero…. Blanco, blanco’, dijo entre risas luego de consultar con su esposa.

Finalmente aseguró que el ‘Jefe de familia’ es su esposa, Nancy Lange. ‘Es un buen día para estar tranquilo, reflexionar un poco sobre el mundo, la vida, y no agitarse’, se despidió el presidente PPK.

PPK cumplió con su deber en el Censo 2017.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.