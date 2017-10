El Censo Nacional 2017, que se llevará a cabo el domingo 22 de octubre, es muy importante para el desarrollo de nuestro país. La información recaudada en las encuestas determinarán las políticas públicas de los próximos 10 años y nos darán una idea de la situación actual del Perú.

Así lo sabe el ministro de cultura, Salvador del Solar. Por esa razón, en un acto de responsabilidad cívica, él se ha propuesto como empadronador voluntario en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La noticia no pasó por alto para las vecinas del distrito. Al conocer que Salvador del Solar podría ser el empadronador que las cense este domingo, las vecinas de San Juan de Lurigancho se mostraron emocionadas con la idea.

"Me gustaría que me de un autógrafo antes de que me entreviste para el censo", confesó una de las vecinas. "Es muy guapo. Lo saludaría y que me enseñe muchas cosas", expresó otra ciudadana de San Juan de Lurigancho.

Las vecinas se mostraron entusiasmadas con la posible visita del ministro de cultura, Salvador del Solar, a sus viviendas y comentaron cómo lo recibirían este domingo 22 de octubre, día del Censo Nacional 2017..

"Siendo un galanazo, yo me lanzó", reveló una vecina entre risas. "Me sorprendería que toque mi puerta él. Ojalá que me toque él. Un actor como él", confesó otra vecina, emocionada con la posible visita de Salvador del Solar.

A pesar de la emoción de la mayoría de las vecinas de San Juan de Lurigancho con la visita de Salvador del Solar, a algunas otras no les llamó la atención la noticia. "Normal, como cualquier joven que vendría a entrevistarme a mi casa. Es una persona común y corriente como todos", aseguró otra vecina sobre el Censo 2017.

Salvador del Solar

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.