Censo 2017: empadronadora habría sido violada cuando acudió a una casa [VIDEOS]

El proceso del Censo 2017 ha sido blanco, en las últimas horas, de muchas críticas y denuncias. Una de las más graves llegó desde Villa El Salvador, donde una de empadronadora habría sido violada luego de haber aceptado una bebida que le invitaron en una casa.



La versión dada por un familiar indicó que ello no ocurrió así, sino que la joven fue forzada consciente. El presunto agresor fue identificado como Marco Antonio Luzar Segundo (45).



Hay que mencionar que otras denuncias tuvieron como punto de partida la presencia de la Universidad César Vallejo durante el Censo 2017.



Los empadronadores, como muchos que los recibieron en sus casas habrán notado, tenían el logotipo de la mencionada casa de estudios en sus polos. Los stickers que se pegaron en las casas, y que comprobaba que el Censo 2017 se había cumplido efectivamente, también hacía mención a la universidad de César Acuña.



Muchos en las redes sociales se han mostrado preocupados porque creen que el excandidato presidencial desea hacer una gran base de datos de los ciudadanos. Esto, según la mayoría señala, tendría fines de darle ventaja en las elecciones de 2021.

NO PASARON

En otro punto, varios vecinos de distintas zonas de Lima denunciaron que los empadronadores no cumplieron su trabajo. A través de Canal N, el cual siguió el Censo 2017, entrevistó a una señora del Cercado de Lima.



Ella sostuvo que vieron al personal encargado de las encuestas por su barrio. "Ellos dijeron que no pertenecen a esta zona, que debíamos esperar", manifestó la mujer. No faltaron los que, a través de las redes, pidieron una auditoría o una investigación sobre estos incidentes durante el Censo 2017.