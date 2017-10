Censo 2017: Congresista Edwin Donayre responde así cuando le hacen pregunta de autoidentificación étnica [VIDEO]

El censo también se le realizará a congresistas y ministros. Por esta razón, muchos padres de la patria fueron entrevistados para saber como responderán a la pregunta que viene generando polémica, por sus costumbres y sus antepasados. ¿Usted se siente o considera?



Una de las respuestas más peculiares fue la del legislador Edwin Donayre,quien indicó que se siente cholo. "Yo soy cholo, de ayacucho, pero superado, a pesar de que tengo rasgos de blanquito", explicó el militar.



Edwin Donayre mostró su incomodidad por pregunta de autoindentificación étnica. "Más allá de los rasgos que uno pueda tener, blancos o gringos, está como uno se siente. Yo me siento identificado con el Perú andino", explica el legislador.



El militar habló sobre los rasgos de las personas. "Debe incidir en cómo se siente uno identificado si uno se siente aymara, quechua o miraflorino. Debe informar el empadronador", precisó el legislador de Alianza para el Progreso.



Edwin Donayre también habló de los idiomas que sabe, los cuales son el quechua y alemán. "Mi vida la he pasado con campesinos, yo me siento completamente andino, campesino, identificado con sus necesidades. Es como uno se siente", explica el legislador.

Congresista respondió pregunta de autoidentificacion étnica