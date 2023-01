Ante los constantes destrozos de la propiedad pública y privada por violentistas en las marchas, el alcalde Rafael López Aliaga anunció que “el Centro de Lima vamos a declararlo zona intangible. No más plaza San Martín, no más plaza Dos de Mayo. No se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado”.

Aseguró que “en Lima no es bienvenida la gente que viene a destrozar” y “el responsable de esta crisis es Pedro Castillo”. Emplazó a Dina Boluarte a ponerse “las pilas de una buena vez, el Perú ya no aguanta más estas majaderías”.

RLA PIDE A DINA LA INTERVENCIÓN DEL EJÉRCITO

El alcalde de Lima también le pidió a la presidenta Dina Boluarte la intervención del Ejército en el caso de ataques contra aeropuertos, carreteras y bienes esenciales.

“El Perú ya no aguanta más esas majaderías que no pasan en Cuba, que no pasan en Venezuela, ni en China”, manifestó RLA y afirmó que también convocará marchas si continúa esta situación.

Rafael López Aliaga se pronunció sobre la violenta protesta del sábado en el Centro de Lima, en la que murió un manifestante, sumándose a la lista de fallecidos en violentas protestas contra el gobierno. El burgomaestre consideró ‘al expresidente Pedro Castillo como el responsable de esta matanza’.

“Han entrado a robar es la verdad y han dejado 18 meses el país a la deriva, preparando esta gran matanza. Esta matanza es culpa de Castillo y de toda su gente.... Y que han ido diciendo en todo el país ‘ríos de sangre’ y qué ha estado diciendo el ‘viejito loco’ que estaba de premier”, manifestó Rafael López Aliaga.

