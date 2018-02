Ocurrió en el Centro de Lima. Un delincuente se lanzó al puente de la Vía Expresa de Grau para no ser detenido, luego de arrebatarle la cartera a una joven.



"Me agarra la mano y me la dobla. Saca un cuchillo y me amenaza. Me dice que me va a matar. Después me dice que le dé mi cartera. Estaba asustada, no sabía que hacer. Me arranchó mi cartera y se fue corriendo", contó la víctima.



Tras el robo, el sujeto fue alcanzado por un agente de serenazgo, sin embargo, para evitar ser llevado a la comisaría escapó y no dudó en lanzarse de cabeza hacia el zanjón de la Vía Expresa de la avenida Grau.



La cámaras de vigilancia captaron al osado sujeto, quien se lanzó a más de 3 metros de altura.



Más tarde, el facineroso fue identificado como Michael Canales Pastor, de 31 años.



Canales Pastor sufrió diversas contusiones en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado por los bomberos al Hospital Dos de Mayo.