Si te quedaste en Lima en este ‘fin de semana largo’ y estás buscando algunas opciones para festejar con la familia el Día de la Canción Criolla y Halloween, los centros comerciales y malls te ofrecen no solo variedad de ofertas sino actividades que te sorprenderán y divertirán.

Trome consultó qué han preparado para sus visitantes y así como lo detallamos en nuestra edición impresa al inicio de la semana , también te la ofrecemos aquí para que puedas revisarla.

*Mall del Sur:

Las actividades son diversas. No solo ha presentado gran show criollo con el coro de la Asociación Peruano China y también concierto con la Orquesta Borinquen. Ayer tuvo concurso ‘Canto al Perú’ con premios de S/1000, S/500 y S/200.

Las celebraciones continúan hoy, 31 de octubre, con su concurso de disfraces Halloween (categorías de 6 meses a 10 años) con premios de carro a batería, bicicletas, patines, buggy, juegos didácticos, calabazas de dulces. También habrá show infantil y show criollo con Los Kipus . Y si aún no lo has visitado, no te pierdas su túnel terrorífico y su Museo del terror .

Mall del Su está realizando diversas actividades para disfrutar el Día de la Canción Criolla. (Isabel Medina / Trome)

Entre las alternativas para disfrutar hoy, 31 de octubre, Mall del Sur presentará un show infantil. (Trome)

*Plaza Norte:

Hoy, 31 de octubre: concurso de disfraces Halloween (categorías de 6 meses a 10 años) con premios de carro a batería, bicicletas, patines, buggy, juegos didácticos, calabazas de dulces.

Además. al recargar desde S/30 en su tarjeta W, tendrá cartilla de estaciones y hoy recibirá dulces .

*Mall Aventura:

Ha realizado un taller gratuito de maquillaje Monster class con Nicolle Chang y Esika, además sorteó kits de maquillaje. Ayer tuvo danzas folklóricas, y hoy, 31 de octubre, realizará su concurso de disfraces Halloween . Además, no olvides que su Circuito del Terror espera a los más valientes.

*Real Plaza:

Realizó caritas pintadas (en su sede Primavera), ayer concurso de disfraces caninos Hallowguau (sede Guardia Civil), también show con Bad Bunny de Yo Soy (Centro Cívico), comparsa Halloween itinerante (Salaverry).

Hoy, 31 de octubre habrá s how infantil de Halloween y jarana criolla (sede Pro) y Disfrázate y gana (sede Puruchuco).

Hay varias alternativas para disfrutar hoy por el Día de la Canción Criolla y Halloween en el Real Plaza. (Isabel Medina / Trome)

*Minka:

Hoy, 31 de octubre: Halloween Fest (4 p.m) con shows en vivo de Tin y Tina de Coney Park, y Tailoncito, mascota de Tai Loy; concurso de baile y premios. Además, hasta hoy estará abietto su Museo del Terror.

*Open Plaza:

Realizó taller de ‘popcakes’ Halloween (sede Atocongo) y tuvo comparsa de música criolla (Angamos). Hoy, 31 de octubre: Festihalloween y dulces (sedes Angamos, Atocongo, La Marina).

*MegaPlaza:

Ayer ofreció show de Lucía de la Cruz (7 p.m) en tributo a la canción criolla y por los 20 años del centro comercial. Hoy, 31 de octubre, habrá pasacalle del terror, show de ‘Thriller’ y concurso de disfraces con premio de hasta 500 soles en gift cards.

Concursos y otras actividades encontrará en MegaPlaza hoy por Halloween. (Trome)

*La Rambla:

Realizó taller de maquillaje de Catrinas y hoy, 31 de octubre, tendrá comparsas Dulce Halloween en sus sedes San Borja y Brasil. También maquillaje temático paso a paso (sede Brasil).

*Jockey Plaza:

Hoy, 31 de octubre, tendrá actividades de temática Halloween para niños (2 p.m a 8 p.m) en la nave central, también comparsa criolla con baile y al son de cajones (3 pm. a 6 p.m.) y a la vez otra comparsa con personajes de la película Encanto .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Halloween mejora ventas de muchos negocios en el Mercado Central y Mesa Redonda

Jorge González Izquierdo: “No hay recesión, pero la situación del país es difícil” y en el 2023 la inflación todavía seguirá

Las empresas y líderes empresariales con mejor reputación en Perú, según el ranking Merco 2022

TikTok: Conoce al escritor y profesor ‘tiktoker’ que con videos de un minuto ayuda a resolver dudas de ortografía

Mundial de Qatar: 7 de cada 10 hogares peruanos verán los partidos ¿Qué consumirán y en qué gastarán más?