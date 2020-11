Aunque también afrontan un año muy difícil, los centros comerciales y malls están optimistas, con mejor expectativa de ventas por Navidad y buenas ofertas. Podrán ampliar un poco más su atención (por la reducción de una hora del toque de queda), siguen aplicando estrictos controles de bioseguridad y el gobierno autorizó que amplíen su aforo al 60%.

Trome conversó con Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) sobre estos anuncios y cómo se proyecta la campaña navideña y el cierre de año para este importante sector de la economía nacional.

“Calculamos cerrar este año con ventas entre el 60% a 70% del año pasado, impulsado por el primer trimestre hasta mediados de marzo y estos últimos tres meses en que la venta ha mejorado un poco, por la campaña navideña. Para esta última, proyectamos entre 75% a 80% de lo que se vendió el 2019, alrededor de 4 mil millones de soles”, nos dijo Juan José Calle.

Trome consultó con centros comerciales y sus locatarios sobre cómo van los avances de su campaña próxima a las fiestas. Mejoras en los servicios, descuentos y ofertas marcan la pauta.(Foto: Trome / Francisco Neyra)

ALGUNOS MÁS, OTROS MENOS O NADA

Categorías cuya demanda aumentaba en esta temporada, están muy golpeadas (como restaurantes) o aún sin permiso para operar (cine, entretenimiento infantil). “Sin embargo, electrónica, artículos para el hogar, decoración, deporte y moda venden incluso más que en el 2019 y, moderadamente, los de accesorios y zapaterías”, precisó.

Mejoran expectativas de ventas en centros comerciales por Navidad. (Foto: Isabel Medina)

CUIDAN QUE NO HAYA AGLOMERACIONES

Calle saludó que el toque de queda inicie a la medianoche, la ampliación del aforo y que se pueda seguir sin restricciones de domingos ni de vehículos particulares.

“Toda medida que ayude a la reactivación económica es buena, cuidando que no haya aglomeraciones.. Lo que no está claro es el tema de los niños, pueden visitar zoológicos, pero no ir con su padre a comprar sus zapatos”, consideró.

Añadió que los establecimientos que son parte de la Accep controlan el aforo en tiempo real, cumplen con todo el protocolo de bioseguridad, incluso por encima de la norma, lo cual ha sido también verificado por las fiscalizaciones (Isabel Medina)

En recorrido, Trome observo mayor flujo de visitantes en centros comerciales y malls. (Foto: Trome / Francisco Neyra)

SEPA QUE:

*Este año proyectan entre 16 mil millones a 19 mil millones de soles en ventas (en el 2019 fue 27 mil millones).

*Tienen control de aforo en tiempo real.

*Centros comerciales como Jockey Plaza, Plaza Norte, Mall del Sur, MallPlaza, MegaPlaza, Mall Aventura, Open Plaza, Rea Plaza, Minka alistan ofertas y sorpresas.

*Abrirán más temprano: Varios desde las 9 de la mañana, para dar más opciones de tiempo de atención y comodidad del cliente.

