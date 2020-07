¡UNA VERDADERA TRAGEDIA! Un domingo familiar se convirtió en una completa pesadilla para dos padres de familia, quienes salieron a disfrutar de un día de parque con su pequeño de dos años sin imaginar que sería la última vez que la pasarían juntos. Alrededor de las dos de la tarde una llamada desesperada a la estación de los bomberos y la Policía de rescate puso en movimiento a más de una docena de efectivos; el pequeño se había caído a un pozo hallado en el parque de la zona residencial Roma, en el Cercado de Lima .

Durante las primeras horas, los bomberos lograron alcanzarle oxígeno y mantenían comunicación con el niño que respondía al nombre de Josué. Hasta las cinco de la tarde el menor de solo dos años contestaba al llamado de los bomberos y de su padre, mientras que su desesperada madre se hallaba a un lado del parque llorando y pidiendo desesperada que por favor rescaten a su hijo.

La situación se complicó cuando Sedapal confirmó que el hoyo donde había caído el menor era en realidad un pozo de unos 110 metros de profundidad , por lo que el rescate iba a ser mucho más peligroso y muy delicado, pues temían que el niño cayera mucho más, por lo que empezaron a excavar en una zona aledaña al pozo y hacer un túnel para llegar al pequeño.

Eran ya las ocho de la noche y las esperanzas se encontraban intactas. Decenas de bomberos y policía de rescate se reunían para realizar el rescate en conjunto, pero el silencio del niño preocupaba a todos y desesperaba a los padres quienes permanecian juntos y al borde de la desesperación cuando ya no escuchaban el llanto de su hijo.

Cercado de Lima: Jefe de bomberos brindó detalles de la búsqueda del menor. (Cuarto Poder)

TRÁGICO FINAL

Alrededor de las 8:30 de la noche, los bomberos informaron que ya no había esperanzas: el pequeño falleció ahogado . La noticia cayó como balde de agua fría entre los colegas de prensa que se hallaban cubriendo el trágico suceso y desató el llanto desgarrador de su mamá, quien dio gritos desesperados al no poder creer que su hijo ya no estaba con vida.

Pese a los intensos trabajos de búsqueda que realizaron los hombres de rojo y la Policía, no se pudo hacer más. El jefe de los bomberos Larry Lynch informó que el pequeño Josúe se ahogó dentro de este pozo y ahora buscarán recuperar su cuerpo en el menor tiempo posible. “Lamentablemente es lo que hemos podido acontecer con nuestros equipos auditivos y ahora lo que vamos a tratar de hacer es recuperar el cuerpo del niño”, informó.

El alto oficial precisó que el pequeño cayó sobre metro y medio de agua y no pudo sobrevivir “... El niño se ha ahogado, esa es la verdad”, precisó el jefe de los bomberos.

Añadió que ahora trabajarán en poder rescatar su cadáver que se encuentra atrapado, en una profundidad de hasta 110 metros, en este parque Roma del Cercado de Lima.

Jefe de los bomberos confirmó el deceso del niño que cayó a pozo en el Cercado de Lima. (América)

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?

Desde que se supo la noticia sobre la caída del niño de dos años en horas de la tarde de hoy domingo, muchos han señalado como responsable a la Municipalidad de Lima y a Sedapal por la posterior muerte del pequeño, ya que el pozo se encontraba sin tapa en un lugar donde ya los niños pueden salir a pasear en compañía de sus padres.

En las redes sociales, los usuarios piden el pronunciamiento del alcalde Jorge Muñoz y de Sedapal y asumir la responsabilidad de este hecho.

HACE DOS AÑOS XOANITA TAMBIÉN MURIÓ AL CAER A UN POZO

En agosto del 2018, Xoanita, de solo 2 años, fue encontrada sin vida al interior de un buzón de agua de la plaza de armas de Cerro Azul. De acuerdo con las pesquisas, la niña cayó al buzón durante las celebraciones de aniversario del distrito.

Xoana tenía más de 30 horas de desaparecida, luego de perderse mientras jugaba con su hermana frente a la mirada de sus padres, quienes se encontraban a solo unos metros del lugar donde estaban ambas menores.

Vecinos de Cerro Azul y casi 80 efectivos policiales colaboraron con la búsqueda de Xoana durante casi dos días, hasta que se dio la noticia del hallazgo del cuerpecito de la menor dentro de uno de los tres pozos de agua que se encuentran en los alrededores de la plaza.

Tragedia de Xoanita se dio hace dos años cuando también cayó a un pozo de agua, cuya tapa no se encontraba en su lugar.