Evelyn Donayre Tenorio Sancho Dávila (39), quien fue rociada con thinner y posteriormente quemada por su pareja Ricardo Calderón Hurtado (51) en un inmueble en Cercado de Lima, murió luego de 17 días de estar internada en el hospital Arzobispo Loayza. Ella tenía el 80% de su cuerpo con quemaduras de II y III grado que dañaron su piel y órganos.

LEE TAMBIÉN: Max agradece a policía tras ser rescatado de los maltratos de extrabajador del Congreso

“Durante estos 17 días ella ha pasado una evolución de sufrimiento. Un arduo trabajo que ha tenido el hospital Loayza para poder ayudarla, sacarla de su cuadro, pero sus quemaduras fueron, no solamente internas, sino también externas”, sostuvo Luis Donayre Reyes, padre de la víctima, a América Noticias.

De acuerdo al citado medio, fueron vecinos de Evelyn Donayre quienes dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el ataque tras oír gritos y ver fuego. La madre de familia -que deja cuatro niños en la orfandad- fue hallada en el pasadizo del tercer piso de su vivienda.

Mujer quemada por su pareja falleció después de 17 días en el hospital https://www.americatv.com.pe/

“Ella era una persona hermética, no comentaba así nomás algunas cosas que tuviese o las necesidades que tenía. Ha sido una fatalidad, una desgracia lo que ha ocurrido”, precisó su padre.

En tanto, se conoció que Ricardo Calderón cumple cuatro meses de prisión preventiva en el penal I. Actualmente es investigado por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa, sin embargo, la familia de Evelyn Donayre pide que varíe la denuncia por feminicidio consumado.

“Según la información de lo que hemos estado investigando, (el sujeto) tiene antecedentes, es una persona que ya ha tenido problemas en algunos lugares”, detalló Donayre Reyes.

Por otro lado, el padre de la víctima agradeció el apoyo moral de sus amigos y hermanos tras la pérdida de su hija. “Que de una u otra manera estos 17 días me han dado el apoyo moral, han estado conmigo en todo momento. No me puedo quejar, tengo tantos amigos, hermanos de las instituciones a la que uno pertenece y todos han estado con nosotros y yo les doy las gracias a cada uno”.

VIDEO RECOMENDADO

A partir de este 1 de mayo entrará en vigencia la norma del uso facultativo de mascarillas en ambientes abiertos. Esto significa que van a poder usar mascarillas las personas que lo deseen en lugares públicos, en los departamentos que hayan pasado el 80% en su tercera dosis de vacunación contra el coronavirus, entre los cuales tenemos a Lima, Callao, Lima Provincia, Ica y Áncash. ¿Qué opina la ciudadanía al respecto? Te lo contamos en este video.