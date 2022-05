El general Javier Avalos, director de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior (Mininter), informó este lunes que el perrito buldog ‘Max’, que fue rescatado de su dueño maltratador el pasado 27 de abril, ahora será miembro de la Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Max, hemos hecho un pedido especial para que se incorpore a las filas de la Policía Nacional”, precisó la autoridad durante la ceremonia para distinguir a agentes de la comisaría de la Unidad Vecinal N° 3 (Cercado de Lima) por su trabajo en la lucha contra la inseguridad y el maltrato animal.

Asimismo, indicó que -en este evento donde también se relanzó el Escuadrón ‘Orejitas’- se busca lograr que la población entienda que no podemos maltratar a nuestros animales. “Nuestra Policía Nacional está presto a actuar inmediatamente ante cualquier denuncia. No al maltrato animal, no seamos cómplices”.

Perrito buldog ‘Max’ será miembro de la Unidad Canina tras ser rescatado de su dueño maltratador | VIDEO

Recordó que el Escuadrón ‘Orejitas’ se inició en la Policía de Tránsito a raíz de los diversos accidentes que ocurrían en las vías. “Cuando un animalito se cruzaba producía accidentes hasta fatales para el conductor, pero así también tenemos una Policía preparada para actuar con el protocolo debido, tanto la vida humana como de los animalitos sea protegido”.

Por otro lado, el general Javier Avalos comentó que el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien tenía previsto participar también en la ceremonia, no pudo acudir “por motivos de trabajo”.

🐕 Perrito Max es presentado como nuevo integrante de la Unidad Canina de la @PoliciaPeru

El can, víctima de maltrato animal, fue rescatado por la @PoliciaPeru gracias a la denuncia de vecinos de un condominio en el Cercado de Lima. pic.twitter.com/QB9ol1ZsY7 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 9, 2022

‘Max’ iniciará clases

Por su parte, el mayor PNP Villar indicó que ya se ha hecho el pedido para que ‘Max’ se integre a la Unidad Canina. “El día de mañana inclusive Max inicia sus clases en la Policía Canina”.

En otro momento, comentó el rápido accionar de la PNP para rescatar al perrito buldog de su maltratador. “El caso de Max sucedió el día 27 de abril, un caso de maltrato animal tipificado en el código penal. La Policía Nacional actuó en este maltrato animal y de inmediato aplicó la ley. (...) Se ha procesado de acuerdo a ley, de acuerdo a las normas jurídicas, dentro del marco legal para que Max pueda tener un nuevo hogar, una familia que lo quiera, una familia que le de más amor y le incorpore un hogar porque aún tiene traumas, secuelas del maltrato que había recibido”, señaló.

Asimismo, el mayor PNP Villar señaló que ‘Max’ será entregado a la Asociación de Propietarios del condominio Alto Colonial. “Max ha nacido ahí, se ha criado ahí”.

¿Quién maltrató a ‘Max’?

Un grupo de vecinos de Max denunció que el extrabajador del Congreso identificado como Jonel Figueroa Zárate agredió al can en varias ocasiones. Tras hacerse pública la denuncia de maltrato animal fue destituido de su cargo.

Gracias a una rápida acción policial, Max logró ser rescatado y recibió un diagnóstico a cargo del veterinario forense, ya que evidenciaba varias lesiones a causa de los maltratos que sufrió, como un ojo herido y contusiones.

