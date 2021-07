Utilizando el ‘cuento del excremento de paloma’, una mujer y dos miembros de la banda ‘Los Aracas de VES’ distraían a pasajeros de combis de transporte público para luego sustraerles el celular u otro tipo de pertenencias, en Cercado de Lima.

Antony Silva (31), Luis Aquino (35) y Carol Chávez (26) hacían de las suyas en vehículos que recorrían las avenidas Colonial y Universitaria.

“Subí a una combi vacía, se sentaron al lado mío y en el asiento de atrás. Me dijeron que estaba sucio y el de atrás me alcanzó papel higiénico para limpiarme. Cuando me distraje me abrieron la cartera”, contó una de sus víctimas.

Otra mujer también narró una historia similar.

Agentes del grupo ‘Terna’ del Escuadrón Verde de Lima observaron a los sujetos cuando bajaban apurados de la unidad y los intervinieron. Tenían cuatro celulares hurtados escondidos en una mochila.

Sujetos fueron intervenidos con siete celulares ocultos en una mochila y un bolso.

“Cometen delitos bajo la modalidad de la ‘lanza’. Suben a los carros, se ponen a comer galletas y escupen a la víctima. Luego le dicen que se ha ensuciado con excremento de paloma y le dan un papel higiénico para limpiarse. Al distraerse la víctima le sustraen el celular”, declaró el jefe del Escuadrón Verde de Lima, coronel Jorge Castillo.

Los intervenidos y las cosas incautadas fueron trasladados al Depincri de Cercado de Lima.

OTRA CAPTURA EN CERCADO DE LIMA:

EL 08 DE JULIO 2021: Un sujeto que hace días salió del penal de Lurigancho y dos de sus cómplices, que también estuvieron en la cárcel, fueron intervenidos por la Policía, acusados de extorsionar a comerciantes de mascarillas y otros rubros que trabajan en el jirón Puno, en Cercado de Lima.

Luis Ángel Valcárcel (33), ‘Angelito’, internado en prisión hasta hace poco; Omar Montañez (47) y Jenson Parra (43) cayeron en manos de los agentes del Depincri Cercado de Lima cuando caminaban por la cuadra 10 de la mencionada calle. En un inicio, intentaron escapar y lanzaron una pistola debajo de un auto, pero al final fueron atrapados.

“Son conocidos como ‘Los extorsionadores del jirón Puno’ y extorsionaban a comerciantes. Además del arma de fuego también se les encontró 350 soles y un celular. Montañez tiene ingresos a penal por delito contra el patrimonio, Valcárcel también tiene ingresos por el mismo delito y lesiones. Además tiene dos denuncias por estafa agravada mientras que Parra registra 15 denuncias por estafa”, precisó el jefe de la División Policial Centro 1, coronel David Villanueva.

