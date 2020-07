Destrozados. Los padres del menor de 2 años que cayó a un pozo y que, pese al arduo trabajo de rescate lamentablemente falleció, dieron detalles de cómo sucedieron los hechos y exigieron justicia para que Sedapal y la Municipalidad de Lima se hagan responsables del deceso de su pequeño Josué. El incidente ocurrió en el Cercado de Lima.

César Robles y Betsabé Sánchez contaron a América Noticias que fueron tan solo segundos en los que sucedió el trágico suceso que conmocionó al país. El padre del menor precisó que trató de sujetar a su hijo para que no cayera, pero no lo consiguió.

“Sedapal tiene que hacerse responsable de ese hoyo, ha estado cubierto solo por grass. Cualquier niño pudo haber caído ahí. Le ha tocado a mi hijo, estamos muy mal. La Municipalidad también tiene que hacerse cargo. Hemos salido en parque en familia, hemos estado los dos. Intenté cogerlo cuando abrió el hueco en el piso. No pude, no llegué a agarrarlo, se me escapó, mi hijo se fue“, indicó Robles, muy afectado.

Asimismo, la madre contó que mantuvo las esperanzas de rescatarlo con vida pero conforme pasaron las horas, finalmente aceptó los hechos con el alma destrozada. “Al principio mi niño respondía, me dijeron que había llorado, pero cuando pasaban las horas y ya cada vez perdíamos la esperanza”, indicó.

Declaraciones de los padres de niño de 2 años que falleció tras caer a un pozo - TROME

SEDAPAL NIEGA RESPONSABILIDAD

A través de un comunicado, Sedapal informó que el pozo en el que cayó un menor de 2 años que finalmente falleció no está dentro de su administración. El forado estaba ubicado en un parque de la cuadra 25 de la Av. Argentina, en el Cercado de Lima.

Sedapal señaló que lo que está dentro de su jurisdicción es un pozo piezométrico ubicado a tres metros de donde ocurrieron los hechos. Señalan, además, que debido a la emergencia se tuvo que remover la tapa de seguridad del mencionado pozo.

Cercado de Lima: Todo sobre la muerte de un niño de 2 años tras caer a un pozo - TROME