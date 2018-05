Cercado de Lima: Más de 100 gatitos esperan ser adoptados en el Parque Universitario [FOTOS]

Si has pasado por el Parque Universitario y te has detenido un momento o has observado, seguramente sabes que sigue siendo uno de los espacios que alberga gran cantidad de gatos abandonados. Tal vez, hasta te has topado con alguno de ellos, que espera ser adoptado.

El Servicio de Parques (Serpar) informó que a la fecha existen más de 100 gatitos en el Parque Universitario que están buscando un nuevo hogar. En lo que va del año, 245 de estos mininos abandonados ya han sido adoptados, pero la campaña continúa a diario.

Estos pequeños felinos han pasado por evaluaciones médicas a cargo de especialistas de la veterinaria de la Municipalidad de Lima y los cuidados de los trabajadores de SERPAR en coordinación con la Asociación de gatos del parque Universitario (Misicha Perú).

“Seguimos concientizando a los vecinos sobre el cuidado y tenencia responsable con los animalitos. Estamos muy felices por la acogida que está teniendo nuestra campaña de adopción de gatitos. Están en un nuevo hogar y nosotros como institución nos encargamos de realizar un debido seguimiento para salvaguardar la integridad de esos felinos”, indicó Derliz Guzmán Tejada, secretario general de Serpar.

Por su parte, la Municipalidad de Lima exhortó a los vecinos a no abandonar a algún animalito o se sancionará la mala acción con una multa de 4,150 soles (una UIT-Unidad impositiva Tributaria).

CÓMO ADOPTAR

*Acércate al Parque Universitario (esquina de avenidas Nicolás de Piérola con Abancay, en el Cercado de Lima).

*Presenta tu Documento Nacional de Identidad (DNI), indica un número telefónico de contacto y la dirección exacta donde vivirá el animalito.

*Personal de Serpar hará el debido seguimiento para garantizar la tenencia responsable del gatito.



Hoy celebramos el #DíaDelGato y que mejor manera que ofreciendo un nuevo hogar a estos lindos animalitos. (Con el apoyo de Asociación Misicha Perú).

