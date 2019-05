Cercado de Lima | Abogada humilla a policía que la intervino tras choque: "Eres un pulgoso asqueroso"

¡Otra faltosa! Una abogada protagonizó unas bochornosas e indignantes escenas tras ser captada faltándole el respeto a un policía de tránsito, que la intervino tras protagonizar un choque en las inmediaciones de la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.



"Tú no me puedes detener, estás loco. Tú quién serás, desubicado, pulgoso, asqueroso" , se le escucha decir a la abogada en el video que grabó un testigo de la agresión. "No eres policía, eres un chistoso, eres un baboso, te queda largo decir que eres policía", dijo entre gritos.

La mujer, identificada como Patricia Estrella Tisnado, le gritó al efectivo que ella también era autoridad. "No me vuelvas a faltar el respeto, asqueroso policía de quinta. Policía coimero seguro eres, yo me encargo de este sinvergüenza", lo amenazó.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que esta mujer tiene roces con la justicia, según informó ATV Noticias. Y es que en el 2015, fue denunciada por el robo de un celular.

Al momento, la Procuraduria del Ministerio del Interior informó que denunciará penalmente a Patricia Marisol Estrella Tisnado por el delito de desobediencia a la autoridad.