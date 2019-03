Cercado de Lima: Cae a sujeto acusado de secuestrar, violar y torturar a joven de 18 años durante una semana

¡Maldito! La Policía logró la detención de Kevin Daniel N. S., un joven de 23 años acusado de secuestrar, violar y torturar a su pareja por una semana al interior de un cuarto de una quinta ubicada en Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

La víctima y su agresor de 23 años mantenían una relación desde hace tres meses. Ella aceptó acudir con él a la habitación del jirón Áncash, pero nunca imagino que no la dejaría salir, informó América Noticias.

“Estuve secuestrada por el chico con el que he estado como enamorados, pero las cosas se salieron de control. Me golpeaba, me maltrataba, hasta con el cuchillo me hincó”, reveló la víctima.

La joven -quien prefirió el anonimato- huyó de la habitación y se comunicó con su madre que la esperaba en la Depincri del Cercado de Lima para poner la denuncia.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el cuarto en Barrios Altos (Cercado de Lima) donde estuvo secuestrada y detuvieron a Nicolás Soto.

Según un reporte policial, el acusado tiene cuatro denuncias. Una de ellas es por el delito de violación sexual a una menor de 14 años en el 2017 y otra por violencia familiar a su ex pareja el año pasado.