Cercado de Lima: Captan a comisario maltratando a mujer y pisoteando su celular

¡Para no creerlo! Una mujer denunció haber sido maltratada por el comisario de la comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima. Según se puede ver en las imágenes, el efectivo pisotea su celular y la sostiene para que no pueda evitarlo.



La mujer de 28 años, quien prefirió mantenerse en el anonimato, contó a ATV Noticias que fue hasta la comisaría de Cotabambas para denunciar a un presunto policía que momentos antes había interceptado el vehículo en el que se trasladaba con su pareja.

Según la mujer, el efectivo se negó a identificarse y mostró una conducta agresiva, al igual que los dos agentes que lo acompañaban. Con muchas groserías, le exigieron que se bajara del vehículo y hasta narró que quisieron quitarle su celular.

Lejos de apoyarla, el comisario se mostró incrédulo con la denuncia de la joven y terminó por maltratarla. Según se ve en el video, la sostiene de los brazos y tira al suelo su celular y lo pisotea.

"Me botaba, me empujó, me quitó el celular y lo pisó. No me lo entregaron hasta después de 20 minutos", dijo la denunciante sobre la presunta agresión que sufrió por parte del comisario Segundo Santillán.

Cabe indicar que la agraviada contó que los agentes de la comisaría de Cotabambas le ofrecieron 500 soles para borrar los videos pero que ella se negó. Asimismo, aseguró que denunciará al comisario en Inspectoría de la PNP y pedirá garantías para su vida.