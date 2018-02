Cercado de Lima: Joven va a cabina de internet frente a San Marcos y desaparece [VIDEO]

Una madre denunció la desaparición de su hijo frente a la universidad de San Marcos. El estudiante de antropología de 23 años fue visto por última vez en una cabina de internet el miércoles 14 de febrero.



El joven identificado como Pedro Luis Vilca acudió a la universidad, y luego se dirigió a la cabina ubicada en Manuel Oglea para tramitar sus papeles de graduación.



Ese mismo días a las 10:20 de la noche se comunicó por última vez con su madre. Le dijo que había terminado con los tramites y se dirigía a casa, pero nunca llegó.



Según las cámaras de seguridad del local, Pedro Luis regresó a la cabina de internet porque había olvidado su morral. Después de recogerlo, salió acompañado de un joven llamado Gerson.



​Al no tener noticias de su hijo, sus padres acudieron a la casa de estudios para investigar sobre él, y se encontraron con la noticia de que Pedro Luis había dejado de asistir a clases.



Su madre cree que esta es la razón por la que decidió no volver a casa. " No quiero reclamarle nada, lo único que quiero es que regrese a casa", dijo su desesperad madre.



"Si alguien lo conoce, alguien lo ve o está con alguien, que regrese, que le diga que no le voy reclamar nada", agregó la madre.



Si tienes información sobre el paradero de Pedro Luis Vilca comunícate al siguiente número: 257292035

Madre hizo un desesperado llamado para recuperar a su hijo