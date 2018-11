Cercado de Lima: Operador técnico se suicida y deja conmovedor mensaje en Facebook [FOTOS] 

"Papá, yo no he estado bien últimamente desde junio vengo llevando tratamiento psicológico ....". Así empieza la desgarradora carta que escribió Luiggui Agostini Melgar, de 21 años, antes de suicidarse del sexto piso de un edificio del Cercado de Lima.

Luiggui Agostini, trabajaba como operador informático de un edificio ubicado en la cuadra 2 del jirón Santa Rosa, y en su carta le pide perdón a todos, por tomar fatal decisión. Sufría de crisis de ansiedad, depresión y no se sentía tranquilo con la vida que tenía.

Efectivos de la Dirincri, quien se apersonaron al lugar, indicaron que el cuerpo del joven fue hallado a las 6:40 de la mañana, en la rampa de los estacionamientos de los edificios en este sector donde se hallan la Bolsa de Valores de Lima, Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades financieras y restaurantes.

"No quiero que todos piensen que lo que hice fue por ella (al parecer lo había engañado con un amigo), como repito ella me daba fuerza de voluntad, yo estaba dañado por todo lo que vivo y viví. Mauricio gracias por contarme todo. Me despido de todos, les falle", se lee en el último párrafo.

Joven sufría de trastorno depresivo.