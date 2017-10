Cercado de Lima: travestis asaltantes eran el terror de estudiantes [FOTOS]

Tres travestis y sus dos cómplices, quienes robaron el celular a un administrador de empresas, fueron capturados por la policía, que los persiguió por las calles del Centro de Lima y los atrapó a bordo de un falso taxi.



El jefe de la comisaría de Petit Thouars, mayor PNP Julio Cruz, informó de la detención de Carlos Pinedo Acuña (28), ‘Flaca’; Teddy Cachique Macaya (38), ‘Gringa’, y Edgar Alexier Shuña Pinedo (24), ‘Gorda’, este último con antecedentes por estafa en Villa El Salvador, así como de sus compinches José Francisco Baila García (37) y Juan Carlos Bazán Fuero (21).



‘COGOTEROS’

“Los travestis, de la banda ‘Las Charapas’, se colocaban en una esquina y se acercaban a la víctima, a la que rodeaban aparentando ofrecerle sus servicios, para luego sustraerle sus pertenencias. En otras oportunidades, ‘cogoteaban’ a estudiantes para llevarse sus mochilas”, dijo el oficial.



Agregó que su última víctima fue el administrador Omar Villegas (29), quien salió de una fiesta en Miraflores y se dirigía a pie a su casa en Breña.

“En Paseo Colón se me acercaron y me rodearon. Me ‘bolsiquearon’, corrí, pero ya me habían quitado mi iPhone”, contó la víctima.



Los policías, que iban en una patrulla, se percataron del robo cuando los ladrones corrieron y subieron al vehículo de placa C5S-060, donde estaban sus cómplices.



“Huyeron a toda velocidad, pero los atrapamos en el cruce de la avenida Tacna y jirón Callao. Se recuperó lo robado. Los cinco detenidos son parte de una banda de ‘raqueteros’ que opera en el Centro de Lima”, explicó un agente.