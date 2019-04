Cercado de Lima: Violador niña de 13 años confesó su delito pero es liberado por las autoridades

¡Qué pasa con nuestra justicia! Un sujeto de 39 años que confesó que mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 en su casa del Cercado de Lima fue puesto en libertad tras cumplir nueve meses de prisión preventiva.



Según contó la madre de la víctima a América Noticias, el ataque sexual tuvo lugar hace dos años, en enero de 2017, cuando Walter Benites Quispe contactó a la menor de 13 años por Facebook y haciéndose pasar como una mujer de nombre 'Brenda Brendita'.



Tras varias semanas de conversaciones por Facebook, el sujeto citó a la menor en un paradero del Cercado de Lima. Allí le dijo que quería que conociera a su madre, un engaño que hizo que la adolescente accediera a ir a su casa.

Una vez en la vivienda de Mirones Altos el sujeto dio rienda suelta a su depravación y violó a la menor. La niña, sin saber cómo reaccionar, le contó lo sucedido a su madre, quien denunció a Walter Benitez Quispe en la Dirincri.

Los agentes utilizaron la cuenta de Facebook de la menor para atrapar al sujeto. En las conversaciones posteriores, el violador le recuerda a la niña el abuso y le pregunta si 'le gustó'. Asimismo, le dice que no se preocupe por salir embarazada ya que le dio una pastilla del día siguiente.

Con las pruebas del abuso, los agentes llegaron hasta la casa del depravado y lo interrogaron. " La traje para ser amigos, me dijo que tenía 14 años", trató de justificarse. "Está bien, no me entiende, yo no la he violado a la fuerza. Si tuve relaciones sexuales con ella una vez", confesó finalmente.

Walter Benitez Quispe fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva mientras duraban las investigaciones. Sin embargo, ni su confesión, ni las pruebas del médico legista que confirmaron el ultraje, ni la cuenta de Facebook que manejaba, con 471 contactos menores de edad, impidieron que el sujeto fuera puesto en libertad por exceso de carcelería.

La madre de la víctima denuncia que los operadores de justicia y su defensa legal otorgada por el Ministerio de la Mujer la abandonaron en el proceso. "La parte del Ministerio Público no habría formalizado la acusación formal para que vaya con una sentencia firme también. Según dice la madre, para el día de la audiencia fue abandonada por la unidad de Protecciones a la Víctima del Ministerio de la Mujer", dijo un agente de la DIVINDAT.