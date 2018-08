Los padres de la pequeña Xoana, la menor de dos años y diez meses que fue encontrada muerta en un buzón de agua en Cerro Azul solo quieren justicia. Consternados por su pérdida, la pareja quiere que las investigaciones de la Policía Nacional llegue hasta el final para conocer las circunstancias en las que se dio el triste hecho.

"Que sigan investigando, que lleguen hasta el final y yo no voy a parar hasta saber la verdad y qué le pasó a mi pequeña. Hay algo que no está claro y quiero que sigan las investigaciones", indicó el padre de la pequeña Xoanita en conversación con Latina.

En tanto, la madre de menor de dos años, Dévora del Pilar Guerrero, en medio de su dolor durante el velorio, dijo entre lágrimas que sus hijos siempre van a jugar al parque de la municipalidad de Cerro Azul y nunca supo de la existencia de esos pozos.

"No entiendo cómo esos pozos pueden estar así de inseguros. El alcalde ha tenido conocimiento de eso, la gente también. No entiendo, no me explico cómo. No sabía de esos pozos. Siempre hemos venido. Mi hijita venía a jugar, pero no nos percatamos de esos pozos", declaró la madre de Xoana para 90 Dominical.

Entre lágrimas y con la voz quebrada la mujer pidió justicia una y otra vez, pues no entiende cómo pudo haber pasado todo esto en un lugar, supuestamente seguro, y frente a la municipalidad de Cerro Azul. Incluso, indicó que, como familia, tomarían acciones legales contra el municipio.

"No entiendo cómo pudo aparecer mi hijita ahí. Pido que investiguen bien hasta aclarar todo lo que ha pasado. No puede quedar así. Mi hijita no se puede ir hasta saber cómo ha pasado. Nosotros sí, como padres sí, como familia sí vamos a tomar (acciones legales)", declaró la madre en 90 Dominical.

Padres de Xoana tomarán acciones legales contra municipalidad de Cerro Azul

