Cerro Azul: Esto dijo el pescador que halló el cuerpo de la pequeña Xoana dentro de un pozo con agua | VIDEO | FOTOS

La pequeña Xoana fue hallada sin vida esta mañana en un pozo lleno de agua. La menor fue encontrada por el pescador Edgar Ramírez, quien contó cómo llegó a la conclusión que la niña se encontraría en este lugar, precisamente en el mismo sitio donde desapareció: la plaza de armas de Cerro Azul.



Edgar Ramírez señaló que cuando ingresó al pozo notó el cuerpo de la menor e inmediatamente le indicó las características a la Policía, cuyos agentes sorprendidos le pidieron que no la tocaras, pues ellos hablarían con los especialistas.

“Cuando bajé me sorprendí ver el cuerpo de una niña. Yo lo vi y le dije a la Policía, ellos me dijeron que no lo toque”, dijo el pescador Edgar Ramírez.

Asimismo, los buzos de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional ingresaron al pozo de la Plaza de Armas de Cerro Azul, con la guía del pescador Edgar Ramírez para levantar el cuerpo de la pequeña Xoana.

La Policía confirmó que la tapa del pozo donde se encontró el cuerpo estaba superpuesta y que en el interior de este yace agua empozada desde hace un año, por lo que la niña Xoana, que estaba jugando cerca al lugar podría haber tropezado y caído dentro y fallecer víctima de ahogamiento.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Cañete para certificar si es el de la pequeña Xoana, informó el jefe de la Región de Lima, el general Gastón Rodríguez.