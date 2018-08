Cerro Azul: Restos de pequeña Xoana fueron sepultados en medio del dolor de padres, familiares y vecinos piden justicia

En medio de gritos y pedidos de justicia, decenas de vecinos acompañaron el cortejo fúnebre de la pequeña Xoana, la niña que perdió la vida al caer a un pozo de agua en la Plaza de Armas de Cerro Azul. La menor fue sepultada hoy en el cementerio del distrito y sus padres entraron en crisis al despedirse por última vez de la niña de dos años.



Los vecinos portaron varios carteles negros que decían 'Justicia para Xoana', 'Que la muerte de Xoanita no quede impune' y pidiendo la renuncia del alcalde de Cerro Azul, quien hasta ahora no se aparece por el distrito y no responde por el descuido que tuvo la municipalidad con los pozos de agua que se encuentran en la misma plaza de Armas.

Desde muy temprano, varios vecinos acompañaron a los acongojados padres, quienes lloraban desconsoladamente por la muerte de Xoana y cuyos restos yacían en un pequeño ataúd blanco.



Durante el entierro, los padres y familiares no pudieron ocultar su tristeza. El padre de la menor entró en crisis, por lo que la sepultura de los restos de Xoanita fue muy rápido.