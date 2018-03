Joven de 19 años ocupa el 1er puesto en San Marcos: "Cerré mis redes sociales y solo entraba los domingos"

Muchos jóvenes peruano sueñan con tener un profesión para poder obtener un mejor futuro para ellos y su familia. La dedicación y el esfuerzo es una de las cualidades que estos jóvenes tienen.

Dhayana Tenorio Salazar (19) acaba de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 1er puesto en medicina.



Tenorio acudió a San Marcos para realizar el corte de cabello a los cinco primeros estudiantes con mayor puntaje en el último examen de admisión.



Dhayana Tenorio Salazar reveló uno de sus secretos para poder hacer su sueño realidad. La 'cachimba' cuenta que tuvo que cerrar sus redes sociales y solo entraba los domingos.



Tenorio logró obtener 1 788.500 en el cómputo general. La joven contó que iniciaba su jornada despertándose a las 3: 00 a.m. y terminaba a las 9:30 p.m. Solo hacía pausas para comer e ir a la academia.



El esfuerzo



"En la mañana estudiaba y en las tardes repasaba lo aprendido, pero tuve que cerrar mi Facebook y mis redes. Solo entraba los domingos, que era cuando me relajaba. Estar sin las redes no me afectó mucho porque mi idea solo estaba puesta en ingresar a la universidad", indicó Dhayana Tenorio Salazar a la agencia Andina.



"En los dos años que estuve preparándome salí contadas veces, solo con los amigos más cercanos o a sus cumpleaños", indica la futura profesional que vive en San Juan de Miraflores.



Los suyos



Dhayana Tenorio Salazar manifestó que estaba muy agradecida con su familia y por todo el apoyo que le brindaron en los dos años de sacrificio. "Ellos me apoyaban, nunca me presionaban. Los domingos me daban mi gustito con las comidas".



La joven estudiante indica que la muerte de su abuela, por un cáncer fulminante, fue un punto decisivo en su vida para poder estudiar Medicina Humana. "Aún no puedo decir qué especialidad voy a seguir, pero quiero ayudar a mejorar la salud de las personas". Tenorio brindó un consejo de oro para todos los jóvenes de su edad: "Que se esfuercen mucho, depende del esfuerzo, el fruto será para ellas mismas".



Casi 25 mil jóvenes concursaron para ingresar a la 'Decana de América'.