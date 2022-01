Jerónimo Pimentel director de la Editorial Penguin Random House, que publicó el libro ‘Plata como cancha’ de Christopher Acosta, consideró que hay un intento de amedrentar el ejercicio periodístico, en la denuncia presentada por el exalcalde de Trujillo César Acuña, en este mediático caso.

En una entrevista con Mario Ghibellini de Canal N, Pimentel se pronunció sobre la sentencia en su contra y el autor del libro. Al inicio de la entrevista se mostró sorprendido, ya que a su entender el juez consideró ‘que el hecho de citar fuentes en el libra, lo convierten a Acosta y a él (como director de la editorial) en difamadores’.

Pimentel consideró que desde que se inició un proceso en el Indecopi, hasta que se interpuso una demanda por 100 millones de soles, hay un intento de amedrentar el ejercicio periodístico. “Yo no encuentro otra explicación lógica”, manifestó.

Pimentel también manifestó que ‘primero hubo intento de restringir la circulación de la investigación periodística de Christopher Acosta y en un segundo momento, castigar a quienes realizaron la investigación y al medio en que se publicó (la editorial)’.

En la entrevista, Jerónimo Pimentel también se mostró extrañado por la condena en su contra, ya que el no es el editor del libro, sino director de la editorial. “Yo no soy editor, no he intervenido en el texto de Christopher Acosta. Soy el director de la empresa”, aclaró.

“Hay una utilización subalterna de la Justicia para amedrentar, para de alguna manera desenfocar y desconcentrar a periodistas incómodos y sacarlos del plano periodístico para pasarlos al plano judicial y a los agentes editoriales, generar una externalidad negativa muy fuerte, para que no volvamos a publicar investigaciones periodísticas”, afirmó.

También afirmó que hubo intentos de acercamiento con amigos en común con la otra parte; sin embargo él no recibió ninguna propuesta. Finalmente Jerónimo Pimentel manifestó que apelarán la decisión del 30 Juzgado Penal Liquidador de la CSJ de Lima.

