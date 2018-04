César Acuña y Joaquín Ramírez juntos en Miraflores: ¿Reunión de amigos o algo más?

¡Qué tal encuentro! Un ‘tuit’ del periodista y escritor Jerónimo Pimentel remeció el ambiente político. Adjunta al mensaje una foto de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, y Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, quienes toman desayuno en ‘La tiendecita blanca’ (Miraflores).



A la salida del local, Ramírez dijo que era una reunión ‘entre amigos’ y que las investigaciones en su contra por supuesto lavado de activos iban ‘bien’.

César Acuña y Joaquín Ramírez

Acuña también confirmó esa amistad. Le consultaron si Ramírez iba a financiar su campaña electoral y él respondió: “Creo que, con toda modestia, no necesito apoyo ni respaldo de nadie. Haré política con mi trabajo y no recibiré un centavo de nadie’.



‘EXHIBIRSE’

Para Víctor García Belaunde (Acción Popular), Acuña y Ramírez lo único que han hecho es ‘exhibirse’. “Nadie va a ‘La tiendecita blanca’ si no quiere que lo vean. Esa cita fue para guardarle las espaldas al premier César Villanueva”, expresó.

En tanto, Richard Acuña (Alianza Para el Progreso) negó una posible alianza con los fujimoristas. Indicó que con Fuerza Popular son ‘competidores naturales’.

SEPA QUE...

* César Acuña fue denunciado por el presunto plagio de su tesis doctoral y cuestionado por la frase ‘plata como cancha’.

* Joaquín Ramírez es investigado por lavado de activos y también es acusado de querer sobornar a un testigo de la DEA.

