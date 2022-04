El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, consideró inaceptables la forma en la que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió al cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto.

“Los agravios recibidos por el Cardenal Pedro Barreto son inaceptables, más aún cuando se sufren como consecuencia de una voluntad de solucionar los problemas que aquejan al país. Mi total solidaridad con Su Eminencia el Arzobispo de Huancayo” escribió en sus redes sociales el excandidato presidencial.

Su pronunciamiento se suma al de otros políticos como la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, y de la Conferencia Episcopal Peruana, quienes también rechazaron las palabras de Torres Vásquez.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

El día de ayer, se difundieron en redes sociales una serie de declaraciones hechas por Torres Vásquez durante una entrevista con el sitio web La Universidad al Aire.

En este pronunciamiento, cuestionó la posible realización de una sesión del Acuerdo Nacional por considerar que esta institución no resolverá la crisis que atraviesa el país, y también criticó a dos de sus principales promotores: Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, y al cardenal Pedro Barreto.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada [...] ¿Qué ha dicho, qué ha hecho el Congreso, qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada”, comentó.

“Ahí tenemos un cura [...] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, dijo en alusión a Pedro Barreto.