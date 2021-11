El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se mostró en contra de que se promuevan medidas como el cierre del Congreso y la vacancia presidencial. Señaló que este tipo de acciones generan inestabilidad y no resuelven los problemas de la población. En esa línea, dijo esperar que la anunciada moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo no prospere.

“A mí me sorprende la presentación del pedido de vacancia contra el presidente, hoy es el momento en que las fuerzas políticas debemos dar estabilidad y respaldo. Digo esto porque el que pierde en esta crisis política es la gente. En ese sentido, hoy más que nunca las fuerzas políticas debemos estar juntqs para defender la institucionalidad del Congreso y del Ejecutivo. No más cierres del Congreso ni mas vacancias presidenciales. Nuestra bancada ojalá coincida con mi pensamiento, porque APP se ha fundado para servir al Perú”, manifestó a Exitosa.

“El Congreso debe ser reflexivo, actuar con cabeza fría, las emociones hacen uno tome malas decisiones. Vamos a mantenernos firmes, no nos vamos a dejar amenazar por los extremos de la izquierda o derecha, somos un partido de centro, tenemos que buscar el bienestar de la gente, aspirando a dar justicia social”, dijo.

Con relación a las diferentes opiniones que hay al interior de la bancada de APP, Acuña dijo respetar que legisladores como Gladys Echaíz y Roberto Chiabra tengan una posición contraria a la del resto de su grupo político. Explicó que la percepción del Gobierno es diferente en las regiones que en Lima.

En otro momento, reveló que ha conversado tres veces con el mandatario Castillo Terrones y que en todas ellas le ofreció ayudarlo en su gestión como jefe de Estado.

“He hablado tres veces con el presidente y le he dicho que cuando me necesite que me llame para conversar, por que esa debe ser la labor del presidente. Yo no tengo intereses personales, me interesa que el país salga adelante. Porque nosotros debemos entender que Gobernar es ayudar a la gente”, refirió.