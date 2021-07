Por: Oscar Torres

Al parecer, todo está previsto para que esta semana el profesor Pedro Castillo sea proclamado presidente de la República. Pero la calle está caliente. El Jurado Nacional de Elecciones ha perdido credibilidad. Y la sombra de Vladimir Cerrón nubla, aún más, el panorama político a puertas del Bicentenario. Por tal motivo, Trome conversó con el congresista de Junín, César Combina, quien conoce muy bien al líder de Perú Libre.

Congresista Combina, usted conoce muy bien a Vladimir Cerrón, ¿cómo lo definiría?

Lo calificaría como una cabeza maléfica. Él piensa todo el día en avanzar no solo políticamente, sino de forma criminal.

Algunos analistas consideran que por su bien Pedro Castillo debe distanciarse del fundador de Perú Libre, ¿podrá hacerlo?

No puede hacerlo. Está secuestrado.

En política no hay casualidades, ¿qué le debe Castillo a Cerrón?

Le debe todo: financiamiento, política y su futuro político.

¿Por qué cree que la jueza no les dio prisión preventiva a los ‘Dinámicos del Centro’?

Por los tentáculos de Perú Libre y Vladimir Cerrón. Han tomado parte de la Fiscalía y casi todo el Poder Judicial.

Usted los ha llamado los ‘Dinámicos del fraude’, ¿en qué se basa para decir que torcieron la voluntad popular en esta segunda vuelta?

Me lo hicieron a mí en 2018... Cuando se paga personeros para convencer a miembros de mesa, hablamos de irregularidades y fraude en mesa.

AUDITORÍA NTERNACIONAL

¿Por qué considera que el presidente Francisco Sagasti no pidió una auditoría internacional para garantizar la transparencia de las elecciones?

Porque Sagasti es tibio. No cree en tomar partido siempre y cuando no le beneficie.

Se está comentando que el profesor nombraría un gabinete de consenso y de respeto al modelo económico, ¿cree en esa posibilidad?

Imposible. Todos los que se sometan a Perú Libre se van a someter a Vladimir Cerrón y eso no va de la mano con el modelo de economía social de mercado.

Bueno, los voceros de Perú Libre aseguran que se debe gobernar con el ideario de Cerrón, ¿eso qué significa?

Esa es la verdad. Se va a gobernar pensando en Perú Libre, en la imagen de Vladimir Cerrón y en el proyecto futuro. Ellos no se quieren ir del poder.

¿Hay peligro entonces que el Perú se convierta en un país totalitario, sin libertades y con censuras a la prensa?

Si esto nació en Cuba, ese es el camino, eliminar libertades, quedarse en el poder para siempre y sobre todo controlar como un cartel todo el gobierno.

LA REGIÓN JUNÍN

¿Cómo resumiría las dos veces que fue gobernador de Junín el fundador del ‘Lapicito’?

Un desastre. Perú Libre gobierna la región Junín como un cartel, no hay un solo papel ni un solo contrato que no pase por Perú Libre.

Él fue sentenciado por corrupción…

Sí, por negociación incompatible, por sentarse con una empresa corrupta a darle más dinero cuando no se cumplió ni una obra.

¿Se coimeaba a periodistas de la zona? ¿Cómo era su relación con la prensa?

La misma que tiene Pedro Castillo. No daba la cara a la prensa. Solo a la prensa amiga que recibía publicidad del gobierno regional.

A propósito, que le pareció verlo corriendo encapuchado para darle el encuentro a Castillo, ¿por qué se esconde?

Se esconde porque sabe lo que tiene. Sabe que detrás de él viene una gran mochila. Una mochila que puede hacer caer al próximo gobierno.

La imagen que da Cerrón para algunos es de ser un hombre que va al frente solo, como dicen, ‘parado y sin polo’, ¿es así?

Cada vez que lo he visto, las pocas veces que lo he hecho, lo he encarado y le he dicho la verdad como lo vengo haciendo. Él siempre se ha corrido. Nunca ha enfrentado ni siquiera para defender su honor. Honor que no tiene.

¿Qué cree que le viene al Perú si se impone este plan de este admirador de Cuba y de Fidel Castro?

Pobreza, corrupción y dictadura, que es lo último que le deseo a mi patria.

¿Cómo califica el trabajo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas?

Deplorable. Nunca hemos tenido unas elecciones con tanta irregularidad y sobre todo con tanta desconfianza ciudadana.

¿Le parece, como a Mario Vargas Llosa, que el presidente Sagasti se ‘parcializó con Castillo’?

Se parcializó porque no le gusta tomar el ‘toro por las astas’ y muestra que es tibio hasta con la democracia.

Los llamados ‘caviares’ están buscando capturar a Castillo, ¿cómo ve ese escenario?

Los ‘caviares’ se van a tomar una medicina amarga. El cartel de Perú Libre funciona con diversas mafias y no va a permitir que nadie más que Vladimir Cerrón gobierne con Pedro Castillo.

Entonces, ¿Cerrón será el presidente en la sombra del país?

Lo advertí en toda la segunda vuelta. Votar por Pedro Castillo era elegir a Vladimir Cerrón de presidente y eso es lo que vamos a tener.

Gracias, congresista Combina.

Gracias a ti.