César Hinostroza afirmó que había quedado con 'su amigo el gordito' para que le entregue las entradas allá (en Rusia)

César Hinostroza afirmó - en un nuevo audio- que su amigo 'Gordito' le iba a entrar las entradas para los partidos del Mundial en Rusia . El suspendido vocal supremo le dijo esto al dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, y se puede deducir que el 'Gordito' en cuestión no sería otro que el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.



En esta conversación entre César Hinostroza y Antonio Camayo, el suspendido juez le indica al empresario que iba a comprar (todo hace indicar que entradas) a una amiga de una agencia de viajes para que le den la visa.



César Hinostroza explica que esto es solo para obtener la visa, porque allá (en Rusia) su amigo 'el gordito' le iba a entregar 'lo demás'.



"Solamente para un partido no más pues ¿no? Para que me den la visa, entre comillas, para poder entrar. Si no, no puedo entrar. Y allá en el lugar, ya hemos quedado que ahí me entrega nuestro amigo el gordito lo demás. ¿No?", afirma César Hinostroza.



Finalmente tanto César Hinostroza y Antonio Camayo acuerdan reunirse en su casa para hacer unas coordinaciones.



Como se recuerda, hace unos días salió un audio en el que César Hinostroza le decía a una muchacha de nombre 'Evelyn' que iba a revender las entradas en 'otro lado'.



Estos audios de la vergüenza han provocado 'la caída' de Antonio Camayo, quien se encuentra detenido por su presuntamente brindar apoyo logístico a la banda 'Los cuellos blancos del Puerto'.



Transcripción de nuevo audio de César Hinostroza y Antonio Camayo:



CH: Sí, disculpa. Me había olvidado consultarte. El tema de lo mío y de mi esposa. ¿Recuerdas ese tema que estábamos hablando?

AC: Sí

CH: Que tenemos que ir por otro lado.

AC: Sí.

CH: Hay una agencia de viajes, de mi amiga que me ha mandado, la posibilidad de comprarle a ella. Ella está vendiendo.

AC: Ya perfecto.

CH: Solamente para un partido nomás pues ¿no? Para que me den la visa, entre comillas, para poder entrar. Si no, no puedo entrar. Y allá en el lugar, ya hemos quedado que ahí me entrega nuestro amigo el gordito lo demás. ¿No?

AC: Claro. Así es.

CH: Capaz nos reunimos esta semana. Pregúntale un ratito, para concretar estas cosas.

AC: Mañana nos juntamos en mi casa.

CH: Ya. ¿A qué hora?

AC: A las 8. Ocho y media.

CH: En la noche.

AC: En la noche. Sí pues.

CH: Ya de una vez hermano. A las ocho.

AC: Sí.

CH: Chau, chau.







(Video: Canal N)