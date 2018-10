César Hinostroza pidió asilo a España tras huir del Perú y por el momento no será devuelto al país

César Hinostroza actúa rápido. Luego de llegar a España hace 11 horas, el destituido juez supremo quien huyó del país a pesar de tener impedimento de salida, pidió asilo en el país europeo, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a la agencia EFE.



Según la información, César Hinostroza solicitó el asilo político a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Madrid, luego de haberse fugado del país acusado de liderar la banda criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.



Asimismo, la agencia de noticias indica que hasta que no se resuelva el expediente y se decida si aceptar o no su solicitud de asilo, César Hinostroza no puede ser devuelto al Perú para que afronte su investigación.

Sobre César Hinostroza pesa una orden internacional de búsqueda y captura emitida por el Perú. Todo indica que la medida se está analizando en la central de la agencia policial internacional Interpol.

Al momento, la embajada peruana en Madrid descartó pronunciarse sobre la situación de César Hinostroza, que presuntamente fugó del Perú por la frontera con Ecuador el domingo 7 de octubre.

César Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", como se conocía a una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.

El escándalo saltó al publicarse una serie de grabaciones telefónicas en las que se escucha a Hinostroza negociar prebendas y favores, como en una conversación donde ofrece la absolución para el violador de una niña de 11 años.

El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM) y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao.



Con información de EFE