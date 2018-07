César Hinostroza: Augusto Thorndike dice que 'La 'señora K' es Keiko Fujimori y que los peruanos no somos 'idiotas'

Definitivamente, muchos coinciden con él. Fiel a su estilo el periodista Augusto Thorndike se refirió a los audios donde el juez César Hinostroza habla con otra persona -aun no identificada- y coordina una posible reunión con la 'Señora K'. Para el hombre de prensa, no hay dudas que se tratara de la mismísima lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .





Sin embargo, señaló que esto no garantiza que esta reunión se haya llevado a cabo. "Yo creo que deberían pensar un poco mejor en cómo usar estos códigos porque si son tan evidentes con 'la señora k' e Hinostroza no entiende ¡Ah la de Fuerza N°1! Eso no es una clave, es bastante evidente”, opinó Thorndike .



Sobre las diversas justificaciones de miembros de Fuerza Popular, quienes aseguraron que la 'k' hacía alusión a otras figuras políticas pero no a Keiko Fujimori , Thorndike , dijo: “Claro cuando Panorama saca audios que les conviene allí no son editados, pero cuando Panorama saca algo que los incomoda allí sí Rossana Cueva manipula las pruebas ¡Pónganse de acuerdo!", instó el presentador.



Continúo: “Fuerza número 1 es Fuerza Popular, no somos idiotas los peruanos eso es evidente, ahora es cierto que eso no demuestra de que se haya reunido con este magistrado (…) pero de que está hablando de ella, está hablando de ella”, insistió.