Pedro Chávarry fue anunciado como nuevo Fiscal de la Nación, sin embargo antes de asumir el cargo, apareció un audio con una conversación con el juez César Hinostroza .



En este audio, Pedro Chávarry y César Hinostroza conversan con una persona de apellidada Salas. El juez afirma que esta es una persona incomoda.



"Ya no se puede trabajar con ese pata, va seguir fastidiando", le dice César Hinostroza a Pedro Chávarry .



Entonces Pedro Chávarry afirma que 'está dispuesto a cambiar a esta persona', pero primero quiere conversar con César Hinostroza sobre ese tema.



En tanto, C ésar Hinostroza le pide a Pedro Chávarry, que le facilite todas las denuncias en su contra, que fueron archivadas, para que pueda presentarla y acceder la visa de los Estados Unidos.



Finalmente César Hinostroza le brinda su nombre completo a Pedro Chávarry y le pide una constancia resaltando que no tiene ninguna denuncia en trámite.



Finalmente Pedro Chávarry le un afectuoso saludo a César Hinostroza . "Ya mi hermano, que te vaya bien, un fuerte abrazo."



(Video: Canal N)