El ex Juez Supremo César Hinostroza no fue hallado por la policía en su lugar de residencia y para la policía de España todo hace indicar que habría fugado, temeroso de su inminente extradición al Perú.

Aunque se informó que el exmagistrado no reporta ninguna salida de España, la Policía Nacional de dicho país fue a buscarlo hasta en tres viviendas en Madrid; pero no lo encontraron por lo que sospechan que ya no está en suelo español.

Incluso se sospecha que Hinostroza Pariachi habría fugado con destino a Bruselas, Bélgica; a pesar que las autoridades españolas afirmaron que no hay reporte de su salida del país.

César Hinostroza es investigado, acusado de ser parte de la mafia conocida como ‘ Los Cuellos Blancos del Puerto’ , que buscaba copar puestos claves en el sistema de administración de justicia.

