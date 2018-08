Un nuevo ‘audio de la vergüenza’ revelado por el programa periodístico ‘Cuarto poder’ dejó al descubierto que el suspendido juez supremo César Hinostroza tuvo un exceso de entradas para los partidos del Mundial de Rusia 2018, al que asistió, por lo que, increíblemente, se puso a revenderlas.



En la grabación se le escucha hablar con una muchacha de nombre Evelyn, quien estaría vinculada al viaje realizado a tierras rusas. Le dice que un tal señor Betancourt quiere ‘pagar precio’ por las entradas. En un inicio señala un valor de 210 dólares, lo que le parece ‘muy barato’, por lo que pidió 500 dólares.



‘PULSÉALO’



Sin embargo, precisa que su comprador asegura que ‘es muy caro’, por lo que afirma que podría bajar el precio a 400 o 300 dólares por entrada. “Pulséalo... Sino, dile no, yo lo vendo en otro sitio y me pagan”, indica Hinostroza a Evelyn.



Por otra parte, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de total transparencia y objetividad en la investigación que se le sigue a Hinostroza y los implicados en los ‘audios de la vergüenza’, la que estará a cargo del fiscal Pablo Sánchez.



EXTRACTO DEL AUDIO...



Hinostroza: Escúchame, escúchame, el señor Betancourt quiere pagar el precio que se ha pagado de la FIFA, que es 210 dólares, yo creo que es muy barato, yo le he pedido 500, ¿ya?

Evelyn: Ya.

Hinostroza: Si por A o B no tiene o no quiere, ya mínimo 300, sino ya no pues, yo creo que hasta 300 puede bajar, pulséalo 400 y 300 que quede pues. Sino, dile: ‘No, yo lo vendo en otro sitio y me pagan’. ¿Ya?

Evelyn: Ya, yo me encargo.