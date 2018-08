César Hinostroza con la soga al cuello por 'audios de la vergüenza' | FOTOS

Más pruebas que oscurecen el futuro del suspendido César Hinostroza. En un nuevo audio, que data del 24 de marzo, se escucha al polémico magistrado conversando con el empresario Antonio Camayo, dueño de Iza Motors, sobre su interés de viajar a Rusia y entrar a tres sedes. En este, involucra al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, a quien llaman ‘gordito’.

“Toñito, no quiero quitarte tiempo, hermano. Quiero un favor, escúchame. Ese día que conversamos con el ‘gordito’, comimos chifa en tu casa, le pedí un favor, pues para ver si, de allá, para las tres sedes… para poder viajar en avión, ¿te acuerdas?”, le dice Hinostroza al empresario. Este le responde afirmativamente y se llega este diálogo:

César Hinostroza: Y yo quería decirte que ya me están llamando de la agencia de viajes, no sé si contestar. Les digo que sí, ¿no?Antonio Camayo: Sí, no hay problema, sí.

César Hinostroza: Ya, hermanito, perfecto. Entonces yo lo voy a pagar y le llevo el documento, ¿ya?

Antonio Camayo : Ya, perfecto.

En otro audio posterior (revelado por ‘El Comercio’), César Hinostroza le comenta a Antonio Camayo que aún no le habían entregado unos tickets que necesitaba para tramitar una credencial que daba la FIFA a los que asistían a los partidos del Mundial de Rusia.

Antonio Camayo le responde que justo estaba desayunando con Edwin Oviedo. César Hinostroza aprovecha y le pide que lo ayude, pues todavía no había conseguido hotel. Además, que necesita el documento que daba la FIFA a los hinchas para poder comprar pasajes.

“Tú que tienes gente, averigua pues”, le dice el suspendido juez supremo. En tanto, hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento decidirá si acepta o rechaza la denuncia contra César Hinostroza por los delitos de cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Podrían levantarle la inmunidad de la que goza

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.