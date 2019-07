¡Cumplió reto! César Ritter se sometió a examen toxicológico y le responde a Héctor Becerril: "Yo cumplí con mi palabra"

¡Lo hizo! El actor César Ritter aceptó el reto del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril y se sometió a un examen toxicológico en un reconocido laboratorio. El intérprete de cine, TV y teatro compartió el documento en sus redes sociales.

"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted Héctor Becerril NO representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú", escribió en Twitter César Ritter.

Todo este enfrentamiento nació luego que el actor celebrara la propuesta de Martín Vizcarra de adelantar elecciones generales para el 2020. "¡Feliz 28 de Julio! Viva el Perú!! ¡Ahora sí, que empiece la desratización!", había escrito César Ritter.

Luego de ver un video pasado del actor en un estado de descontrol, Héctor Becerril le pidió que se haga un examen toxicológico. César Ritter aceptó y retó al congresista de Fuerza Popular a hacer lo mismo.

"Es entre tú y yo. De acuerdo en someternos a un examen toxicológico de varias drogas, en un laboratorio de prestigio e imparcial. Pero que sea ya", le respondió Héctor Becerril.

Hasta el momento, Héctor Becerril no le ha respondido a César Ritter sobre el examen toxicológico que presenta realizado en un laboratorio. Lo último que el parlamentario le escribió al actor es que le diría dónde hacerse el examen este miércoles 31 de julio.

"Mañana (hoy) te diré donde y cuando te espero para pasar el examen toxicológico ¡no pongas pretextos!", escribió Héctor Becerril, sin imaginar que el actor haría el examen por su cuenta y antes de lo pactado.