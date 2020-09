¡Del Perú para el mundo! Músicos de Rusia, Palestina, India, Italia, Australia, Japón, Chile, Venezuela, Colombia y otros países se han unido en un hermoso tributo musical a la gran Chabuca Granda, gracias a la iniciativa de la saxofonista peruana Claudia Medina.

La talentosa joven, de 27 años, vuelve a llenar de orgullo al Perú no solo por su desarrollo musical como becada en la prestigiosa Berklee College of Music, la universidad de música más grande del mundo, en Boston (Estados Unidos), sino por su contribución a que nuestra música se difunda y estos 100 años del nacimiento de Chabuca Granda resuenen en más voces, corazones e instrumentos del mundo.

Trome conversó con Claudia por la presentación de su exitoso proyecto de versionar con músicos del extranjero el Himno Nacional en quechua, también por la presentación de su show musical ‘From Perú to the World’ (Del Perú para el mundo) y esta vez nos vuelve a cautivar con su nueva producción musical.

“Cada año elijo hacer una producción grande y con temática diferente. Primero fue el Guaranguito, luego la versión en quechua de nuestro Himno Nacional y ahora estamos con Chabuca Granda para lo que he reunido a 15 músicos de todos los continentes”, nos dijo.

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

HOMENAJE MUSICAL A CHABUCA

Precisó que para este homenaje musical a Chabuca Granda eligió los temas ‘Coplas a Fray Martin’, ‘Bello Durmiente’ y ‘El Surco’, que interpreta junto a músicos de Rusia, Brasil, Italia, Colombia, Palestina, India, Australia, Serbia, Japón, Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Kenya y Portugal.

Por la pandemia del Covid-19, las reuniones fueron virtuales hasta lograr el resultado de una pieza única con ritmos peruanos como el landó, marinera, zamacueca y la fusión de la Puya Colombiana, estilos de la india y la influencia del jazz en las armonías.

“Es una gran emoción. Gracias a Berklee he podido conocer gente de lugares que ni imaginaba y en este proyecto que he fundado los músicos tocan instrumentos tradicionales de sus países, de sus culturas. Para este tributo musical han sido meses no solo de practicar el idioma, conversar sobre quién era Chabuca Granda, su música, sus letras, su trascendencia, y ensayar. Mi amiga que está en Rusia y no habla español, se interesó muchísimo y ahora escucha las armonías de Chabuca Granda, mi otra amiga en Italia la escucha y quiere hacer música de Chabuca (…) Me llena de alegría y satisfacción que más gente en el mundo sabe de Chabuca Granda y de nuestra música peruana”, contó Claudia.

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

En el video, que puede encontrar en el canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bL5S7XUfbYU y que también le presentamos aquí, se puede escuchar, por ejemplo, el ¨Te amo Perú¨ en la voz del músico y cantante colombiano Ricardo Matute, y ‘El Surco’ en la voz de Marina Vinogradova, de Rusia.

SEPA QUE:

*Claudia es saxofonista, arreglista y compositora.

*Becada de Berklee College of Music en Boston donde reside actualmente.

*Este tributo a Chabuca Granda es un arreglo especial de su autoría.

*Su proyecto, ‘From Peru to the World’, busca generar un intercambio cultural a través de la música y contribuir a la educación de estudiantes y profesores de música a nivel mundial.

CONOZCA A LOS MÚSICOS DE ESTE HOMENAJE

Para este tributo Claudia convocó a:

Marina Vinogradova (Moscow, Rusia), Graziela Medori (São Paulo, Brasil), Paola Munda (Palermo, Italia), Adriana Corredor (Merida, Venezuela), Gerson Eguiguren (Quito, Ecuador), Jacob Sibi-Okumu (Nairobi, Kenya) Jason Sibi-Okumu (Nairobi, Kenya) Julian Schoming (Manchester, MD, United States) Edward Sho Sweeney (Tokyo, Japón), Soprano saxophone/Cajita/Quijada de burro: Claudia Medina (Lima, Perú) Pablo Barria González (Valdivia, Chile) Carlos Cabrera (Canovanas, Puerto Rico) Sarod: Dhruv Bhan (Chandigarh, India) Cello: Grace Chang (Brisbane, Australia) Ricardo Matute (Barranquilla, Colombia) Alber Baseel (Bethlehem, Palestina) Noah Harrington (Lexington, MA, United States).

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)

Tributo musical a Chabuca Granda con la peruana Claudia Medina y músicos de varios países. (Trome)