Recuerdan al 'Faraón de la Cumbia', Chacalón, a 25 años de su muerte | FOTOS

Los cerros ayer volvieron a bajar para rendir tributo a Lorenzo Palacios Quispe, ‘Chacalón’, por los 25 años de su muerte. No es un santo, pero sus seguidores, apenas llegan a su tumba, que reposa en el cementerio El Ángel, se persignan en señal de reverencia, le dejan flores, cartas y hasta se encomiendan a él.

Al mediodía, tras una misa realizada en la iglesia de La Merced (Centro de Lima), sus fans, con polos que llevaban su rostro, empezaron a reunirse en el camposanto, ubicado en El Agustino. Un parlante gigante hacía sonar a todo volumen sus himnos más populares, como ‘Muchacho provinciano’, ‘Por ella’, ‘Ese amargo amor’, ‘Mi dolor’ y ‘Viento’, mientras que jóvenes, adultos y madres de familia, con vasos de cerveza en mano, bailaban y brindaban en su honor.

“Hace un año me hice el tatuaje con su nombre. Todavía falta ponerle sus estrellas y una coronita. Es mi ídolo”, contó a Trome Dennys Franco Vite (37), de Villa María del Triunfo.

Vestido con una colorida camisa y con el mismo peinado del ‘Faraón de la Cumbia’, su imitador Juan Calderón Rodríguez (61), de Puente Piedra, también visitó su tumba. Por esas cosas del destino, él cumplió años ayer y ‘heredó’ la diabetes que se llevó a ‘Chacalón’ cuando tenía 44 años de edad.

ROMERÍA



Horas más tarde, su esposa Dora Puente, hijos (entre ellos José María Palacios, ‘Chacalón Jr.’) y nietos se hicieron presentes para realizar una romería y repartieron cajas de cerveza helada a los asistentes en agradecimiento a su cariño. “¡Viva ‘Papá Chacalón’! ¡Nunca muere!”, gritaron.

MUCHACHO PROVINCIANO

(Letra)



Soy muchacho provinciano

me levanto muy temprano

para ir con mis hermanos

Ayayayay... a trabajar



No tengo padre ni madre

ni perro que a mí me ladre

Solo tengo la esperanza

Ayayayay... de progresar



Busco una nueva vida en esta ciudad ah ah...

donde todo es dinero y hay maldad ah ah

Con la ayuda de Dios, sé que triunfaré eh eh



Y junto a ti, mi amor, feliz seré...

Feliz seré oh oh, feliz seré oh oh...