Facebook viral: Graban a policías realizando actos obscenos en comisaría de Chaclacayo

¡Indignante! Mientras la inseguridad reina en las calles, algunos policías aprovechan su tiempo para ‘jugar’. En un video, difundido en las redes sociales, se muestra a dos oficiales realizando actos obscenos en el dormitorio de la comisaría de Chaclacayo.



En las imágenes, se ve a un agente completamente denudo, que se acuesta sobre su compañero quien se encontraba durmiendo en una de las camas boca abajo. Como si se tratara de una broma, los agentes se ríen y hasta se abrazan ante la burla de otro afectivo, que se encargó de grabar la escena con su celular y subirlo en internet.



Uno de los implicados en este acto inapropiado fue identificado como el suboficial de tercera Rubén Roca Leyton, quien se negó a pronunciarse sobre el caso. “A mí me indigna, porque él está durmiendo boca abajo. Me molesta verlo en esa situación. Yo no veo que tenga responsabilidad en eso”, dijo su mamá Joccy Leyton.



Esta grabación causó indignación en los vecinos del distrito, que reclaman por la falta de seguridad en esta zona. “Hay bastantes robos. También me han robado, pero cuando vas a policía te piden plata hasta el petróleo y no vienen cuando los llamas”, denunció una señora en el programa 24 Horas de Panamericana Televisión.



Según el general Máximo Ramírez, exdirector de Defensa Legal de la Policía Nacional (PNP), los suboficiales no habrían cometido una falta grave. Sin embargo, aseguró que sí sería sancionado el agente que grabó el video y lo difundió en redes, pues atentó contra la imagen de la institución.



A través de un comunicado, la PNP informó que el hecho ocurrió el 7 de marzo del 2008 y el caso se encuentra en manos de la Inspectoría General para determinar las responsabilidades y sanciones administrativas-disciplinarias correspondientes por estos presuntos actos inapropiados. Agregó que reafirman su compromiso por erradicar todo acto negativo.