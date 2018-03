Chaclacayo: Vigilantes del colegio Mayor Presidente del Perú en paro por falta de pagos [FOTOS]

Más de 30 vigilantes del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú vienen realizando un plantón en el frontis del local ubicado en Chaclacayo , debido a que no cobran sus sueldos desde hace dos meses.

Los agentes de seguridad comenzaron esta medida hace dos días, debido a que los representantes de la empresa C&Z S.A.C., no les dan una respuesta convincente sobre el atraso del pago.



“Nosotros trabajamos para el service Corporación Empresarial C & Z S.A.C. , quien nos contrató para brindar seguridad pero no nos pagan, incluso nos amenazan con despedirnos si no asistimos a trabajar”, indicó uno de los vigilantes.



Cabe indicar que las clases en el colegio Presidente del Perú comienzan este sábado 17 de marzo, donde más de 900 alumnos llegarán a sus instalaciones, las cuales peligran no contar con el servicio de seguridad.



TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.