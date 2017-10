‘Charly Nole’, sospechoso de mandar a matar a la mamá de su hijo, fue trasladado a cárcel de Cerro de Pasco

Acusado de asesinar a su esposa, Milagros Berríos Vílchez, el delincuente Charly Castillo Nole (34) ‘Charly Nole’, fue trasladado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de ‘Piedras Gordas’, en Ancón, al penal de máxima seguridad de Cochamarca, en Cerro de Pasco.

El jefe del INPE, Carlos Vásquez, informó que luego de recibir el informe policial que sindicaba a ‘Charly Nole’ como el autor intelectual del crimen de su pareja, durante la fiesta de cumpleaños de su hijito, en el Callao, se procedió a ordenar la incursión en su celda durante la madrugada de ayer.

“Tenemos información de que Castillo Nole estaba reorganizando su banda en el vecino puerto y de inmediato se está controlando eso”, dijo el funcionario.



Por su parte, anoche en el programa Panorama, ‘Charly Nole’ se mostró violento y hasta atacó a cabezazos a un camarógrafo. “Esto no se va a quedar así. Ha sido uno del pabellón B de Piedras Gordas, porque tuvimos un lío y me amenazó. Pero esto me lo voy a cobrar”, dijo amenazante el delincuente chalaco.

Asimismo, también trasladaron a otros 20 reclusos, entre ellos el jefe de una red de pedófilos, el estadounidense David Joshua Brown.