Peruano que se respeta. Este ‘Chavo del 8′ tuvo que salir de la Vecindad para vender marcianos de pura de fruta, porque solo ‘El señor Barriga’ y ‘Don Ramón’ le compraban sus aguas frescas de jamaica, limón y tamarindo y eso no le alcanzaba ni para comprarse una torta de jamón. El querido personaje de Chespirito es interpretado por Juan Carlos Franco Santos (46), más conocido como ‘Jota_C’, que es un padre de familia que sale adelante de manera creativa y graciosa, vistiéndose como aquel niño mexicano de la serie, para vender helados en el paradero de Puente Nuevo, en El Agustino.

Padre de familia se caracteriza como el Chavo del 8

Aprovechando la temporada de verano, Franco vende marcianos en las mañanas y por las tardes. Se acerca a los choferes y peatones y hace ‘La Garrotera’ cuando no les compran sus marcianos o brinca y dice: ‘zas, zas, zas’ cuando se llevan dos o tres helados, que ofrece en diferentes sabores, como: fresa, fresa con leche, maracuyá y lúcuma. “El chavito es amigo de los niños, y, me visto de esta manera para arrancarles una sonrisas a los pequeños y también a sus papis. Mis marcianos para que sepan son de fruta y no de sobre, uso pura pulpa y agua hervida, y los vendo a un solcito, para el bolsillo de la gente”, comenta este emprendedor.

Se pone en forma

Franco también es instructor de baile y aeróbicos. Dicta clases en la plaza de armas de El Agustino y desde hace unos meses, desarrolló el programa ‘Xtrem Evolution’, con el cual mantiene en una forma a jóvenes y adultos mayores que deseen mantener el peso ideal y lucir una figura de infarto este verano.

Padre de familia se caracteriza como el Chavo del 8

Sepa que

Puedes encontrarlo en su cuenta de Facebook como: @JotaCrock.