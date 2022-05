El chef y empresario gastronómico Javier Vargas denunció que es víctima de extorsionadores y que estos quemaron su vivienda porque se resiste al pago de cupos por el funcionamiento de sus restaurantes. Los delincuentes le envían mensajes y videos amenazándolo de muerte.

“ No pensé que me tocaría a mí. No pensé que esto sería real a raíz de extorsiones desde hace mucho tiempo que no lo quise denunciar, pero que en este momento sí lo hago público por defensa de mi emprendimiento de más de treinta años, en defensa de mi familia, de mis hijas ”, sostuvo el chef Javier Vargas.

El fuego arrasó con todo el segundo piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho y no reportó heridos. Este siniestro ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde cuando su esposa y sus hijas se encontraban en el primer nivel. “Aquí tenía mi computadora, mi televisor, mis ropas o sea era el lugar donde pienso qué tengo que hacer todos los días”, indicó.

El chef compartió los mensajes que los extorsionadores le enviaban. “Si me bloqueas comienzo a volar cabezas”, agrega el mensaje amenazante que muestra el agraviado al noticiero América Noticias. “Voy a quemar su restaurante, Javier. Te invito a un diálogo”, señala otra advertencia de los extorsionadores, quienes también tratan de intentar concretar llamadas al celular con Javier, quien optó por bloquear ese número de celular.

Mensajes de extorsionadores al chef Javier Vargas. (Captura: América Noticias)

“Yape compare, problemas has querido, problemas vas a tener”, se escucha en un video enviado al víctima Javier Vargas a través de su WhatsApp. En las imágenes aparecen pistolas que son rastrilladas por los extorsionadores y alrededor se ve balas en el piso y latas de cerveza.

La víctima recordó que anteriormente otro de su locales, situado en Huaral, fue asaltado el pasado 24 de febrero. “Asaltaron a ocho trabajadores. Se llevaron todo. Hicieron una mudanza total. Más de 150 mil dólares [en pérdidas]”, relató.

“Al ministro del Interior, al comandante general [de la PNP] le pido tratar de darnos toda la seguridad que necesitamos. Nosotros emprendemos, pagamos impuestos”, añadió el chef Javier Vargas, quien teme por su integridad y la de su familia.

Los policías de la comisaría de Zárate, la cual está a cuatro cuadras de su vivienda, acudieron al lugar y están a cargo de la investigación.

El chef Javier Vargas es dueño de la cadena de cevicherías Piscis con 11 locales en Lima.

