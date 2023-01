Gracias a su carisma y la simplicidad al momento de preparar una receta, Alexander Quesquén ha logrado cautivar a más de dos millones de seguidores en TikTok. Pero esto no lo consiguió de la noche a la mañana, es el fruto de un trabajo arduo y constante. Todo empezó hace nueve años, cuando decidió estudiar Gastronomía y crear un blog para compartir sus experiencias en el mundo de la cocina.

“Después de tener mi blog empecé a grabar videos de algunas recetas para subirlas a las redes sociales. Actualmente, tengo casi cinco millones de seguidores en Facebook. Como muchos, entré a TikTok durante la pandemia, todos estábamos en casa y como era la red social del momento empecé a hacer videos de mis recetas en 30 segundos. No fue sencillo porque era muy poco tiempo, pero lo logré”, expresó el chef de 34 años.

Ahora tiene un equipo que le ayuda con la producción. Todo el proceso –cuenta Alexander– inicia con la elección de las recetas, luego hacen el cronograma de grabación, edición y publicación. “También tomamos en cuenta la coyuntura actual, las tendencias en internet y los comentarios que nos dejan en las redes sociales”, reveló.

Su gusto por la gastronomía nació a los 8 años. “Mi tía tenía su negocio de comida y yo la ayudaba a veces. Ese mundo me dejó encantado y ahora se ha convertido en mi pasión. Inicialmente estaba estudiando Administración, sentí que no era lo mío y me incliné por la cocina y aquí estoy, haciendo lo que me motiva. Mis recetas son variadas, hago desde comida criolla hasta vegana, para todos los gustos”, añadió.

UN ORGULLO

Uno de sus proyectos este año es abrir su restaurante para que la gente puede disfrutar su buena sazón. Además, quiere viajar por el mundo y seguir fomentando la gastronomía peruana. “ Mis padres están muy orgullosos de mí, fueron mis primeros admiradores (risas). Al inicio grababa los videos en la casa de mi mamá, ellos me ayudaban con la limpieza porque al terminar la receta todo queda sucio”, reveló.

En este tiempo ha preparado un sinfín de recetas y el más difícil que le ha parecido hasta el momento es el postre milhojas, pues tiene una preparación complicada, pero eso no fue un obstáculo para él.

Puedes ver su contenido y seguirlo en TikTok (@acomer.pe)

