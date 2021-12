Huarique. A sus 55 años, Alberto Reyes Huamán está orgulloso por haber heredado la buena sazón de su madre y seguir con el negocio familiar que ella inició hace mucho tiempo en su querido Áncash. Es así que, desde el 2019, atiende en su cebichería ‘Chef Pirata’, en San Juan de Lurigancho.

“Antes de abrir mi propio restaurante trabajé en diferentes hoteles de 5 estrellas. Todo empezó en 1988, desde entonces he ganado muchísima experiencia y también me he preparado: estudié gastronomía. Hace dos años me ofrecieron el traspaso de un negocio de comida. Era la oportunidad que estaba esperando, no lo pensé mucho y me lancé”, cuenta este pujante emprendedor.

Participó en la preparación de un cebiche gigantesco en el Callao hace 13 años, eso lo motivó más a emprender en el rubro de la comida marina. Entre los platos que ofrece a su fiel clientela están los cebiches, tiraditos, rondas marinas, tríos y el famoso barco, que trae cebiche clásico, arroz con mariscos, chicharrón de pescado y pota, y dos copas de leche de tigre.

Al chef Alberto le gusta innovar, por eso en su carta podemos ver un fetuccini en salsa de mariscos o un enrollado bañado en salsa blanca especial de la casa. Para ver sus promociones o solicitar delivery, pueden revisar su página de Facebook (Cevicheria chef pirata).

Huarique. Hace varios años Daniel Salas trabajó como mozo y luego estudió Administración, esta experiencia le permitió abrir su restaurante ‘La 5ta Estación’ en La Molina y San Borja . En esta travesía gastronómica no estuvo solo, lo acompañó su socio José Chileno.

“Iniciamos este negocio hace unos seis años con la idea de brindarle una experiencia nueva a los clientes de estas zonas de Lima, ofreciendo platos con porciones generosas, de buen sabor y preparados con ingredientes de calidad”, contó este emprendedor de 45 años, que siempre está supervisando el local a fin de garantizar la satisfacción de su clientela.

Su carta tiene una gran variedad de hamburguesas, salchipapas y jugos de frutas naturales. Uno que destaca por su sabor y también porque se puede compartir con más personas es el Club sándwich, que se sirve con papas fritas crujientes y cremas según la preferencia de los asistentes. “También servimos las hamburguesas en platos, es decir, quitamos el pan tradicional y dejamos las carnes, las papas y la ensalada”, agregó Salas.

Puedes buscar a ‘La 5ta. Estación’ en Facebook e Instagram.

